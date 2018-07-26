Королевский гвардеец пнул туристку у Виндзорского замка: видео

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Женщина потеряла равновесие и чуть не упала, а гвардеец спокойно продолжил путь

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Королевский гвардеец грубо отпихнул туристку со своего пути. Он нес службу возле Виндзорского замка, когда женщина преградила ему дорогу, сообщает Daily Mail.

В сети появилось видео, на котором видно, как королевский гвардеец толкнул женщину в спину и туристка еле удержалась на ногах.

Женщина пыталась сфотографироваться с гвардейцем, когда он обходил территорию. Туристка зашла за ограждение и не реагировала на приближение гвардейца.

Королевским гвардейцам запрещено разговаривать на посту. Однако они могут демонстрировать свое недовольство туристами жестами, криком или поднятием винтовки.

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9 июля суд в Египте приговорил ливанскую туристку к восьми годам заключения с каторжными работами и крупному штрафу за оскорбление египетского народа. В мае женщина разместила в Facebook видеозапись, в которой раскритиковала жителей и сервис города. Клевета и оскорбления в адрес египетского народа считаются уголовным преступлением в этой стране.

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Теги: Великобритания, селфи, туристка, королевский гвардеец, Виндзорский замок
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