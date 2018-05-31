Космоплан VSS Unity развил сверхзвуковую скорость: видео полета

Virgin Galactic собираются построить пять таких летательных аппаратов, а также два самолета-носителя

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29 мая над калифорнийской пустыней Мохаве американская частная компания Virgin Galactic провела второй тест суборбитального космоплана из проекта SpaceShipTwo: в полете VSS Unity достиг высоты 35 км и скорости 1,9 Мах.

Набрав высоту 14 км с помощью самолета VMS Eve, космоплан отсоединился от него и в течение 31 секунды, пока работал двигатель, вышел на сверхзвуковую скорость.

Как уточнили в компании миллиардера Ричарда Брэнсона, на этот раз в салоне были дополнительные пассажирские кресла и новая аппаратура, из-за чего центр масс немного сместился.

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Пользователи соцсетей отмечают, что полет выглядел "немного нестабильным".

Впервые VSS Unity совершил сверхзвуковой полет 5 апреля.

Разработчики корабля, который будет летать с двумя пилотами и шестью пассажирами, утверждают: максимальная высота его полета составит от 140 км до 320 км, при этом VSS Unity способен выдержать перегрузку в 6 g.