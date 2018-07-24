Мы в астероидной туче: NASA показало, сколько их вокруг Земли

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Сейчас наблюдателям известно около 18 тысяч околоземных объектов в радиусе 195 млн км от Солнца, и каждую неделю регистрируют в среднем 40 новых

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Аэрокосмическое управление США показало анимацию того, сколько астероидов и комет вращается около нашей планеты. Соответствующий ролик опубликован по случаю 25-летия создания так называемой системы планетарной защиты в NASA.

С учетом того, что габариты объектов чрезвычайно малы даже по околоземным меркам, реальная картина значительно отличается от той, которая для наглядности представлена в ролике.

В 2005 году власти США поставили задачу отследить до 2020 года 90% околоземных объектов (ОЗО - астероиды и кометы) величиной от огромных до всего 140 метров в диаметре. При столкновении с Землей такой "мелкий" объект не приведет к глобальной катастрофе, но при падении его на заселенные области будут огромные разрушения и жертвы.

Недавно в Центре изучения ОЗО в NASA запустили систему Scout, которая обеспечивает автоматический и немедленный анализ траекторий большинства обнаруженных ОЗО, причем еще даже до того, как независимые обсерватории подтвердят открытие объекта. Если система засечет опасный ОЗО, будет мгновенно оповещен офис по координации планетарной защиты Пентагона.

Многие функции Scout дублирует другая система - Sentry.

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Теги: nasa, космос, ролик, солнечная система, астроид
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