В результате пожаров и сильного ветра на берегу реки Колорадо в США сформировался торнадо, который подхватил огонь и вынес дым на высоту до 8 км

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У реки в городе Блайт, что в калифорнийском округе Риверсайд, пара сняла на видео торнадо, который сформировался над пожаром на берегу и превратился в огненный смерч - файрнадо (от слова fire - огонь, - ред.). Запись стихии они выложили в YouTubе.

Торнадо позднее прошел над водой и превратился в водяной вихрь.

Как отмечают местные жители, 14 июля, когда было снято видео, в округе стояла жара около 43 градусов Цельсия в тени, и было очень ветрено - с порывами около 32 км/ч.

Дым от пожаров около Блайта поднялся на высоту почти 8 км.

Место происшествия на карте региона:

Огненные торнадо, которые формируются над покрытыми пожаром поверхностями, могут достигать температуры в 1100 градусов по Цельсию и приносить существенный ущерб, несмотря на то, что продолжительность этого явления небольшая - максимум несколько минут.

Видео: CHRIS MACKIE