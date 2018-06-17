Переименование Македонии: в Греции вспыхнули протесты - видео

Протестующие заявляют о по меньшей мере восьми пострадавших

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В ходе протестов в Греции люди с флагами в руках пытались помешать подписанию соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики. Об этом сообщает GreekReporter.

Согласно сообщению, около 500 демонстрантов собрались у небольшого села Пизодери в регионе Преспес в 25 км от места проведения церемонии подписания.

Отмечается, что люди с греческими флагами в руках пытались подойти к месту подписания на берегу озера. Их окружила полиция, которая блокировала все близлежащие дороги. Силовики применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы.

Также сказано, что, по словам протестующих, в столкновениях пострадали по меньшей мере восемь человек.

17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение об изменении названия - Македония будет переименована в Республику Северную Македонию.