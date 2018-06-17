Переименование Македонии: в Греции вспыхнули протесты - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Протестующие заявляют о по меньшей мере восьми пострадавших

Реклама
Реклама

В ходе протестов в Греции люди с флагами в руках пытались помешать подписанию соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики. Об этом сообщает GreekReporter.

Согласно сообщению, около 500 демонстрантов собрались у небольшого села Пизодери в регионе Преспес в 25 км от места проведения церемонии подписания.

Отмечается, что люди с греческими флагами в руках пытались подойти к месту подписания на берегу озера. Их окружила полиция, которая блокировала все близлежащие дороги. Силовики применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы.

Также сказано, что, по словам протестующих, в столкновениях пострадали по меньшей мере восемь человек.

17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение об изменении названия - Македония будет переименована в Республику Северную Македонию. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: македония, Греция, переименование македонии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Переименование Македонии: в Греции вспыхнули протесты - видео
Переименование Македонии: в Греции вспыхнули протесты - видео
Марш равенства в Киеве: как это было
Марш равенства в Киеве: как это было
"Только увидеть войну": Роговцева на передовой сыграла спектакль
"Только увидеть войну": Роговцева на передовой сыграла спектакль
ТЭК Киевтеплоэнерго подало в суд на Нафтогаз
Сюрприз в матрешке. Как украинские конфеты сделали промо ЧМ в РФ
Продовольствие Сюрприз в матрешке. Как украинские конфеты сделали промо ЧМ в РФ
Скоростной интернет без людей, или Где мы снова близки к распилу
Мнение Скоростной интернет без людей, или Где мы снова близки к распилу
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Переименование Македонии: в Греции вспыхнули протесты - видео
Переименование Македонии: в Греции вспыхнули протесты - видео
"Не подруги, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото
"Не подруги, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото 18:00
Марш равенства в Киеве: как это было
Марш равенства в Киеве: как это было 13:57
"Только увидеть войну": Роговцева на передовой сыграла спектакль
"Только увидеть войну": Роговцева на передовой сыграла спектакль 16.06.18, 20:32
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 