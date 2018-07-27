Последствия пожаров в Греции с беспилотника: видео

В Греции в результате масштабных лесных пожаров погибли уже 87 человек, еще 62 попали в больницы. Об этом сообщает Protothema.
Идентификация погибших замедляется, поскольку тела сильно обгорели. Ожидается, что образцы ДНК сопоставят с образцами родственниками погибших, и эта процедура займет несколько дней.
Греческие власти заявили о серьезных основаниях полагать, что причиной масштабных лесных пожаров близ Афин могли быть поджоги.
23 июля начались лесные пожары в Греции в популярных среди туристов районах в окрестностях Афин и в прибрежной зоне.