Появилось видео, как перевернулось авто с президентом Молдовы

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В результате ДТП президента Молдовы Игоря Додона госпитализировали

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В сети опубликована видеозапись ДТП, в результате которого был госпитализирован президент Молдовы Игорь Додон. Видео выложила в Facebook cлужба охраны и государственной защиты страны.

На кадрах видно, как грузовик пытается совершить обгон и врезается в автомобиль президента Молдовы. После столкновения авто, в котором ехал Додон, вылетело в канаву, а грузовик столкнулся с задним авто.

Ранее сегодня, 9 августа, сообщалось, что "премьер-министр" непризнанной Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП. В аварии пострадали также водитель и охранник Гагулии. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.

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Теги: дтп, Молдова, игорь додон, президент молдовы, дтп с президентом молдовы
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