Следком РФ купил "волшебные кубы" в Китае для взлома соцсетей

MagiCube может добывать данные 3000 моделей мобильных устройств на операционных системах iOS и Android 100 компаний-производителей

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Военное управление Следственного комитета России купило два чемодана с оборудованием для извлечения данных из мессенджеров и социальных сетей iDC-8811 Forensic MagiCube ("волшебный куб") у китайской компании MeyaPico. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Согласно сообщению, в технической документации к тендерам Следкома РФ (1, 2) указано, что покупка была совершена в июле 2018 года за 74 тысячи долларов. С помощью этих комплексов будут "расследоваться преступления" в Центральном и Восточном военных округах РФ.

Отмечается, что MagiCube способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в мессенджерах Telegram, Skype, Viber и других. Всего комплекс способен извлекать информацию из 3000 моделей мобильных устройств 100 компаний-производителей.

"MagiCube может взламывать устройства с операционными системами Apple и Android и автоматически извлекать из них "идентификаторы владельца устройства": имя, адрес электронной почты и номер телефона", - сказано в сообщении.

Помимо этого MagiCube добывает данные из Facebook и Twitter. Для этого нужно подключить устройства к "волшебному" чемодану с помощью специального набора кабелей.

Компания MeyaPico уверяет, что контролирует 45% рынка криминалистического оборудования в Китае.