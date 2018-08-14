Следком РФ купил "волшебные кубы" в Китае для взлома соцсетей

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MagiCube может добывать данные 3000 моделей мобильных устройств на операционных системах iOS и Android 100 компаний-производителей

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Военное управление Следственного комитета России купило два чемодана с оборудованием для извлечения данных из мессенджеров и социальных сетей iDC-8811 Forensic MagiCube ("волшебный куб") у китайской компании MeyaPico. Об этом сообщает русская служба Би-би-си. 

Согласно сообщению, в технической документации к тендерам Следкома РФ (12) указано, что покупка была совершена в июле 2018 года за 74 тысячи долларов. С помощью этих комплексов будут "расследоваться преступления" в Центральном и Восточном военных округах РФ. 

Отмечается, что MagiCube способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в мессенджерах TelegramSkypeViber и других. Всего комплекс способен извлекать информацию из 3000 моделей мобильных устройств 100 компаний-производителей. 

"MagiCube может взламывать устройства с операционными системами Apple и Android и автоматически извлекать из них "идентификаторы владельца устройства": имя, адрес электронной почты и номер телефона", - сказано в сообщении. 

Помимо этого MagiCube добывает данные из Facebook и Twitter. Для этого нужно подключить устройства к "волшебному" чемодану с помощью специального набора кабелей. 

Компания MeyaPico уверяет, что контролирует 45% рынка криминалистического оборудования в Китае. 

19 июня сообщалось, что киберполиция разоблачила хакера, специализирующегося на взломе аккаунтов пользователей социальных сетей.

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Теги: facebook, Telegram, twitter, соцсети, apple, следком рф, viber, следственный комитет россии, волшебный куб, взлом соцсетей, skype, MeyaPico, MagiCube
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