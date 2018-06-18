Стрельба на арт-фестивале в США: более 20 пострадавших – видео

Полиция застрелила одного из подозреваемых в стрельбе - 33-летнего мужчину, недавно вышедшего из тюрьмы

Реклама

Реклама

В американском Трентоне, столице штата Нью-Джерси, 22 человека, в том числе подросток, получили ранения в результате стрельбы на фестивале искусств. Инцидент произошел в ночь на 17 июня по местному времени, сообщает телеканал CNN.

По данным властей, один из подозреваемых – 33-летний мужчина, который был убит полицейскими – недавно вышел из тюрьмы. Также по подозрению в стрельбе задержан 23-летний молодой человек.

Как заявляют в прокуратуре, инцидент не связан с терроризмом, а стал результатом конфликта между преступными группировками. Отмечается, что до стрельбы в помещении, где проходил фестиваль, и рядом с ним происходили "многочисленные перепалки".

В момент стрельбы в помещении, на входе в которое не было металлодетекторов, находилось до тысячи человек. По словам прокурора округа Мерсер Анджело Онофри, учитывая ограниченность пространства и количество выстрелов, все могло закончиться намного хуже.

Ранее в июне 2018 года в американском штате Колорадо в результате стрельбы ранения получили двое детей и двое взрослых.

Фото: twitter.com/RandyGyllenhaal; видео: YouTube / NJ.com