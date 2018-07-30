В Аргентине авто на огромной скорости протаранило эстакаду: видео

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Автомобиль на скорости 170 км/ч снес ограждение, водитель госпитализирован

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В Аргентине автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады. За рулем находился 19-летний юноша, сообщает Todo Noticias.

Машина ехала со скоростью 170 км/ч. Автомобиль протаранил ограждение и вылетел с эстакады. Авария произошла на Авениде Хенераль Пас, соединяющей Буэнос-Айрес с провинцией. Видео аварии на YouTube опубликовал Raul Aceval. 

В результате ДТП водитель получил множественные переломы и был госпитализирован. О других пострадавших не сообщается.

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29 июля в Киеве недалеко от торгово-развлекательного центра Dream Town нетрезвый водитель разбил семь авто и уснул в машине полиции. Тест на драгере показал 2,92 промилле алкоголя в его крови.

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Теги: дтп, авария, автомобиль, водитель, эстакада, Аргентина
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