В Аргентине авто на огромной скорости протаранило эстакаду: видео

Автомобиль на скорости 170 км/ч снес ограждение, водитель госпитализирован

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В Аргентине автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады. За рулем находился 19-летний юноша, сообщает Todo Noticias.

Машина ехала со скоростью 170 км/ч. Автомобиль протаранил ограждение и вылетел с эстакады. Авария произошла на Авениде Хенераль Пас, соединяющей Буэнос-Айрес с провинцией. Видео аварии на YouTube опубликовал Raul Aceval.

В результате ДТП водитель получил множественные переломы и был госпитализирован. О других пострадавших не сообщается.

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