В Беларуси БМП раздавила авто на трассе: видео

Водитель автомобиля чудом остался жив, рулем и панелью машины ему придавило ноги

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В Беларуси на трассе из Гродно в Сопоцкин БМП наехала на легковой автомобиль. Об этом сообщает АвтоГродно.

"Колонна военной техники двигалась со стороны "Привала" и поворачивала в сторону Гродно. Выехав на главную, одна из БМП оказалась в заносе и выехала на встречную полосу, прямо на легковой автомобиль. Водителю "Фольксвагена" очень повезло. Его сиденье сложилось, и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно деблокировать. Он пойдет на поправку", - сказал очевидец Сергей.

На место происшествия прибыли скорая и сотрудники МЧС, которые помогли разблокировать водителя.

"Около 16:30 22 июня на перекрестке дорог в районе АЗС Ласосно на окраине Гродно механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем", - прокомментировали в Министерстве обороны Беларуси.

Автомобиль поврежден. Водителю оказана помощь, угрозы для его жизни нет.

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