В Дубае сняли на видео полет британского "Железного человека"

Ричард Браунинг более известен как "Железный человек" из-за разработки костюма для полетов, который контролируется с помощью рук

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Бывший военнослужащий ВМФ Великобритании Ричард Браунинг, также известный как Железный человек, продемонстрировал на выставке новейших технологий Gulf Information Security Expo and Conference костюм для полетов. Об этом сообщает thenational.ae

Согласно сообщению, изобретение основателя стартапа Gravity Industries позволяет взлететь в вертикальном положении, контролировать направление и скорость полета с помощью рук.

Костюм создан в гарнитура из реактивного ранца с четырьмя парами турбин, которые расположены у кистей рук. Устройства соединяются между собой многочисленными проводами, датчиками и другими электронными приборами.

В 2017 году Браунинг уже попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда пролетел в своем костюме над озером со скоростью свыше 32 км/ч.

Журналист Люси Хеджес и Ричард Браунинг (фото - www.metro.news)

Журналист Люси Хеджес в костюме Железного человека (фото - www.metro.news)