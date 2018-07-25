В Испании загорелась лодка с туристами: десятки пострадавших

38 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, двоих госпитализировали с серьезными ожогами

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В Испании возле Галисии катамаран столкнулся с плавучей платформой. На лодке вспыхнул пожар, 38 пассажиров пострадали, сообщает Express.

На борту катамарана находились 52 пассажира. Им пришлось бросаться в воду, чтобы спастись от пламени.

Потушить пожар помогали другие пассажирские суда и береговая охрана. Медики оказали помощь 38 пассажирам. Двое человек получили серьезные ожоги.

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23 июля в испанской провинции Астурия во время фестиваля Магдалены взорвалась пиротехника. Около 20 человек получили ожоги и порезы стеклом.