В Китае цементовоз раздавил легковые авто: погибли 9 человек

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В результате аварии также пострадали двое человек, их состояние стабильное

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В провинции Гуандун на юге Китая произошло ДТП при участии цементовоза и двух проезжавших рядом легковых автомобилей, в результате которого пгибли девять и получили ранения двое человек. Об этом сообщает Xinhua. 

Согласно сообщению полиции, цементовоз перевернулся и раздаил легковые авто. Авария произошла вчера, 1 августа, около 14:40 по местному времени.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. 

Отмечается, что водитель цементовоза задержан. 

Причины ДТП по не установлены.

1 августа в городе Чортков Тернопольской области грузовик Mitsubishi Canter выехал на тротуар и насмерть сбил восьмилетнюю девочку. В ДТП пострадала и мать ребенка.

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Теги: дтп, Китай, погибшие, авария, цементовоз, Гуандун
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