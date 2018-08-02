В Китае цементовоз раздавил легковые авто: погибли 9 человек

В провинции Гуандун на юге Китая произошло ДТП при участии цементовоза и двух проезжавших рядом легковых автомобилей, в результате которого пгибли девять и получили ранения двое человек. Об этом сообщает Xinhua.
Согласно сообщению полиции, цементовоз перевернулся и раздаил легковые авто. Авария произошла вчера, 1 августа, около 14:40 по местному времени.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Отмечается, что водитель цементовоза задержан.
Причины ДТП по не установлены.
1 августа в городе Чортков Тернопольской области грузовик Mitsubishi Canter выехал на тротуар и насмерть сбил восьмилетнюю девочку. В ДТП пострадала и мать ребенка.