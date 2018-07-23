В Париже канатоходка прошлась на высоте 35 м без страховки: видео

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Девушка прошла над Монмартром и установила мировой рекорд

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В Париже канатоходка Татьяна-Мосио Бонгонга прошлась над Монмартром на высоте 35 метров без страховки, сообщает Global News.

Один конец троса закрепили на кране, а другой – на куполе базилики Сакре-Кер. Свой трюк девушка выполняла в сопровождении парижского камерного оркестра. С земли за ней наблюдали сотни зрителей.

Татьяна-Мосио Бонгонга ходить по канату начала еще в восемь лет. Это выступление она назвала особенным, так как впервые выполняла трюк у памятника мирового значения.

Ранее инженеры робототехники киностудии Disney разработали робота, который способен выполнять акробатические трюки. Робот запускается в воздух с помощью качелей и, выполнив несколько переворотов, приземляется в страховочную сеть.

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Теги: париж, канатоходка, трюк, Татьяна-Мосио Бонгонга
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