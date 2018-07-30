В Таджикистане жестоко убили четверых иностранных туристов: видео

В инциденте погибли двое граждан США, а также граждане Нидерландов и Швейцарии. Власти не исключают теракт

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29 июля в Хатлонской области Таджикистана водитель совершил наезд на иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах. После этого он и пассажиры авто напали на туристов с ножом и огнестрельным оружием. Погибли четверо иностранцев, сообщает Радио Свобода.

По официальной информации, в инциденте погибли двое граждан США, а также граждане Нидерландов и Швейцарии. Еще по меньшей мере трое иностранцев госпитализированы.

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимов сообщил, что водитель и пассажиры автомобиля после наезда на туристов вышли из салона и напали на них с огнестрельным оружием и ножом. Чем были вызваны их действия, В МВД Таджикистана пока не знают.

По информации издания, местные власти организовали проверки на дорогах. Через некоторое время милиция сообщила о проведении спецоперации в селе Торбулок. По словам силовиков, возможные виновники нападения оказали вооруженное сопротивление, поэтому двое из них были убиты, а еще один - задержан. Милиция разыскивает других соучастников преступления.

Сегодня Рахимов заявил, что власти не исключают, что нападение на туристов было терактом.

Опубликовано видео инцидента, на котором зафиксировано, как водитель намеренно направляет автомобиль на людей.