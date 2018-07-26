В Центральной Америке нашли пещеру с рисунками майя: видео

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Ее стены покрыты рисунками, изображающими птиц и животных, геометрические и человеческие фигуры

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На полуострове Юкатан в Центральной Америке археологи обнаружили пещеру, стены которой покрыты рисунками майя. Об этом сообщает The Latin American Herald Tribune.

Живопись майя в основном служила для украшения, но иногда имела также и религиозный и исторический смысл. Чаще всего племена наносили рисунки на стены: техника нанесения краски пока до конца не изучена. Майя использовали многие цвета, например синий, оранжевый, красный, зеленый и розовый. 

Юкатан с IV по X века был центром цивилизации майя. Группа археологов под руководством Серхио Гросжана Абимерхи, главы Мексиканского института экологии, науки и культуры, обнаружила в джунглях на востоке Юкатана пещеру, расположенную на глубине 12 метров. Ее стены покрыты рисунками, изображающими птиц и млекопитающих, геометрические и человеческие фигуры, крест, а также отпечатки рук. Рисунки охватывают площадь длиной 15 метров и высотой 5 метров.

Открытие примечательно тем, что найденные настенные рисунки весьма детализированы. Археологи надеются с их помощью получить больше информации об обычаях майя, даже несмотря на то, что им пока что неизвестно, что означают обнаруженные изображения и к какому периоду они относятся.

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Теги: археология, юкатан, майя
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