В Венгрии парашютистов накрыл ураган: летели палатки, падали люди

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В Венгрии проходит чемпионат мира по парашютному спорту среди военных, дождь и град обрушились на палаточный городок

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Сегодня, 14 августа, чемпионат мира по парашютному спорту среди военных, который проходит вблизи венгерского города Сольнок, был перерван из-за урагана. Видеозапись выложил в сеть очевидец, украинский парашютист Александр Кутя.

Дождь и град обрушились на палаточный лагерь. Сильный ветер вырывал из земли палатки, валил деревья, сбивал с ног людей. В воздух поднимались стулья и столы.

Известно, что пострадали люди, их количество и травмы не уточняются.

Фото, видео: Facebook/Александр Кутя, Ivan Quadrio

25 июля в румынском курортном поселке Вама-Веке на побережье Черного моря смерч закружил в небе палатки.

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Теги: Венгрия, ураган, парашютисты, парашютный спорт, сольнок
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