В зоопарке выдр спасают от жары: видео

Сотрудники зоопарка установили ледяные ванны для животных

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В американском штате Орегон в зоопарке появились специальные ледяные ванны для выдр. На официальной странице учреждения в Facebook сообщают, что так животных стараются спасти от чрезмерной жары.

Температура воздуха в штате составляет примерно 35 градусов. Из-за густого волосяного покрова выдры плохо переносят жару. Сотрудники зоопарка наполнили емкости льдом, создав импровизированные бассейны для животных. Там они смогут отдохнуть и охладиться.

Выдрам очень понравилось новое развлечение. Животные пришли в себя и стали играть возле бассейна.

Ранее в американском штате Джорджия черный медведь залез в машину и украл обед у медсестры. Животное разбросало бумаги и сорвало детское кресло в автомобиле.