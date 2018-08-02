Золотой мост во Вьетнаме стал звездой Instagram: фото, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

150-метровый Золотой мост находится на высоте 1400 метров над уровнем моря

Реклама
Реклама

В городе Дананг во Вьетнаме появилась необычная туристическая достопримечательность. 150-метровый Золотой мост вдоль края горы Бана уже покорил Instagram. На YouTube-канале Amazing Things in Vietnam появилось видео с новой достопримечательностью.

Компания TA Landscape Architecture занималась возведением моста. Достопримечательность появилась на территории курорта курорта Ba Na Hills в саду Thien Thai Garden.

Золотой мост на высоте 1400 метров над уровнем моря держится на двух каменных руках. Ладони специально состарили, чтобы создать необходимый стиль. Мост поддерживают еще восемь надежных опор.

Золотой мост в Дананге является частью государственной программы по привлечению туристов в регион. Достопримечательность облагородили, высадили цветы лобелии и проложили дорожку.

1 августа, в Париже закрыли для посетителей Эйфелеву башню. Достопримечательность закрыта с 16:00 из-за забастовки персонала.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Дананг, туризм, вьетнам, instagram, золотой мост, достопримечательность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Золотой мост во Вьетнаме стал звездой Instagram: фото, видео
Золотой мост во Вьетнаме стал звездой Instagram: фото, видео
57 парашютисток установили мировой рекорд под Харьковом: видео
57 парашютисток установили мировой рекорд под Харьковом: видео
Вышел украинский трейлер трагикомедии "Горная женщина: на войне"
Вышел украинский трейлер трагикомедии "Горная женщина: на войне"
ТЭК Just business. Почему бунтует профсоюз компании Ахметова
Коломойский сдал Днепр. Какое будущее ждет аэропорт с Ярославским
Транспорт Коломойский сдал Днепр. Какое будущее ждет аэропорт с Ярославским
Матрица: как одесситы продают квартиры из виртуальной реальности
Технологии Матрица: как одесситы продают квартиры из виртуальной реальности
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Золотой мост во Вьетнаме стал звездой Instagram: фото, видео
Золотой мост во Вьетнаме стал звездой Instagram: фото, видео
57 парашютисток установили мировой рекорд под Харьковом: видео
57 парашютисток установили мировой рекорд под Харьковом: видео 11:03
Вышел украинский трейлер трагикомедии "Горная женщина: на войне"
Вышел украинский трейлер трагикомедии "Горная женщина: на войне" 11:00
В США обвалилась парковка: десятки авто под завалами - видео
В США обвалилась парковка: десятки авто под завалами - видео 09:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 