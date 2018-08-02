Золотой мост во Вьетнаме стал звездой Instagram: фото, видео

150-метровый Золотой мост находится на высоте 1400 метров над уровнем моря

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В городе Дананг во Вьетнаме появилась необычная туристическая достопримечательность. 150-метровый Золотой мост вдоль края горы Бана уже покорил Instagram. На YouTube-канале Amazing Things in Vietnam появилось видео с новой достопримечательностью.

Компания TA Landscape Architecture занималась возведением моста. Достопримечательность появилась на территории курорта курорта Ba Na Hills в саду Thien Thai Garden.

Золотой мост на высоте 1400 метров над уровнем моря держится на двух каменных руках. Ладони специально состарили, чтобы создать необходимый стиль. Мост поддерживают еще восемь надежных опор.

Золотой мост в Дананге является частью государственной программы по привлечению туристов в регион. Достопримечательность облагородили, высадили цветы лобелии и проложили дорожку.

1 августа, в Париже закрыли для посетителей Эйфелеву башню. Достопримечательность закрыта с 16:00 из-за забастовки персонала.