11 ракетно-артиллерийских ударов по позициям врага. Какая обстановка на юге

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 11 раз ударили по вражеским позициям за прошедшие сутки, сообщает Оперативное командование "Юг".

Также уничтожили два российских воздушных разведчика типа "Элерон".

В Одесской области контрдиверсионные меры успешны, разоблачаются коллаборанты, нейтрализуются так называемые спящие группы агентов, говорится в сообщении.

На Херсонщине враг запугивает местных артиллерийских обстрелов и агитирует за проведение референдума по созданию псевдореспублики.

В Николаевской области враг нанес удар системами залпового огня "Смерч". Поражены местный яхтклуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Без жертв среди гражданских.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.