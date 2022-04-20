11 ракетно-артиллерийских ударов по позициям врага. Какая обстановка на юге
20.04.2022, 15:54
Фото: Оперативное командование "Юг"
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 11 раз ударили по вражеским позициям за прошедшие сутки, сообщает Оперативное командование "Юг".
Также уничтожили два российских воздушных разведчика типа "Элерон".
В Одесской области контрдиверсионные меры успешны, разоблачаются коллаборанты, нейтрализуются так называемые спящие группы агентов, говорится в сообщении.
На Херсонщине враг запугивает местных артиллерийских обстрелов и агитирует за проведение референдума по созданию псевдореспублики.
В Николаевской области враг нанес удар системами залпового огня "Смерч". Поражены местный яхтклуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Без жертв среди гражданских.
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