UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

11 ракетно-артиллерийских ударов по позициям врага. Какая обстановка на юге

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 15:54
11 ракетно-артиллерийских ударов по позициям врага. Какая обстановка на юге - Фото
Фото: Оперативное командование "Юг"

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 11 раз ударили по вражеским позициям за прошедшие сутки, сообщает Оперативное командование "Юг".

Также уничтожили два российских воздушных разведчика типа "Элерон".

В Одесской области контрдиверсионные меры успешны, разоблачаются коллаборанты, нейтрализуются так называемые спящие группы агентов, говорится в сообщении.

На Херсонщине враг запугивает местных артиллерийских обстрелов и агитирует за проведение референдума по созданию псевдореспублики.

В Николаевской области враг нанес удар системами залпового огня "Смерч". Поражены местный яхтклуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Без жертв среди гражданских.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война с россией вторжение в украину Оперативное командование "Юг"
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 