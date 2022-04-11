UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

47-й день войны. Россия собирает силы, наступление возможно в ближайшие дни – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 06:59
47-й день войны. Россия собирает силы, наступление возможно в ближайшие дни – Минобороны - Фото
Фото: EPA

Министерство обороны Украины считает, что Россия собирается возобновить наступление в ближайшие дни. Об этом говорится в утренней сводке министерства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление", – сообщили военные.

Пока там продолжается частичная блокировка Харькова, ведутся артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

В районе Изюма российские войска проводят воздушную разведку с целью найти позиции Вооруженных сил Украины. Вчера две батальонные тактические группы пытались совершить наступление в направлении сел Довгенькое (южнее Изюма) и Дмитровка (к западу от Изюма), но отступили.

Читайте также
Российские войска после Изюма могут пойти на Днепр. США изменили свой прогноз

Не удались и штурмовые действия в районе Золотого на Донецком направлении. Продолжаются бои за Попасную, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

В осажденном Мариуполе идут бои в районе завода Азовсталь и морского порта.

Также россияне обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское на севере Херсонской области.

  • Президент Владимир Зеленский предупредил, что эта неделя будет очень напряженной . По его словам, российские войска перейдут к более масштабным действиям на востоке Украины и продолжат производить ракетные обстрелы и авианалеты.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 