47-й день войны. Россия собирает силы, наступление возможно в ближайшие дни – Минобороны

Министерство обороны Украины считает, что Россия собирается возобновить наступление в ближайшие дни. Об этом говорится в утренней сводке министерства.

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"Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты будут пытаться возобновить наступление", – сообщили военные.

Пока там продолжается частичная блокировка Харькова, ведутся артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

В районе Изюма российские войска проводят воздушную разведку с целью найти позиции Вооруженных сил Украины. Вчера две батальонные тактические группы пытались совершить наступление в направлении сел Довгенькое (южнее Изюма) и Дмитровка (к западу от Изюма), но отступили.

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Не удались и штурмовые действия в районе Золотого на Донецком направлении. Продолжаются бои за Попасную, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

В осажденном Мариуполе идут бои в районе завода Азовсталь и морского порта.

Также россияне обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское на севере Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что эта неделя будет очень напряженной . По его словам, российские войска перейдут к более масштабным действиям на востоке Украины и продолжат производить ракетные обстрелы и авианалеты.

Андрей Водяный

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