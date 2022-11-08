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Несомненно, обувь может преобразить даже самый простой наряд, поэтому каждой моднице важно знать о тенденциях сезона Fall-Winter 22/23. И, к счастью, выбрать есть из чего.

Мы выделили 5 самых модных пар для осени и зимы, присутствие которых в луках подчеркнет вашу осведомленность в современных fashion-тенденциях. Подобрать подходящую вашему индивидуальному стилю модель вы можете в online-store "Миратон" – по приятной цене и с гарантией качества, в частности женские сапоги можно найти здесь.

Ботфорты

От традиционных моделей чуть выше колена до смелых версий, доходящих до бедра – в этом сезоне ботфорты по-настоящему правят балом. Если вы планируете носить их с мини-юбкой или короткими шортами, выбирайте пару с массивным протектором, это поможет сбалансировать силуэт. Такая пара также отлично подходит для активных девушек, поскольку очень удобна. Купить ботфорты различных вариаций можно здесь.

Высокие сапоги

Вечная классика, популярная и в этом сезоне: сапоги до колена. Подумайте о том, чтобы добавить в свой гардероб хотя бы одну пару нетрадиционного оттенка. Поскольку их силуэт довольно сдержанный, не бойтесь экспериментировать с цветом, текстурой или любыми другими эффектными деталями. Чтобы выбрать зимние сапоги самого высокого качества (сделать это можно по ссылке), рассмотрите кожаные варианты на меху, так как они прослужат дольше и согреют ваши ноги в любую непогоду.

Обувь на каблуке

Чтобы придать этому образу современный вид, выбирайте устойчивые силуэты и удобные варианты – это может быть высокий блочный каблук, kitten heels или невысокий тонкий каблук с расклешенным основанием. Подумайте о том, как вы их стилизуете, чтобы сделать образ потрясающим. Поменяйте юбку-карандаш на узкие брюки или атласные платья-комбинации.

Берцы

Универсальные армейские ботинки определенно стали крупнее и круче и идеально подходят для сочетания с ультраженственными образами для приятного контраста. Наряду с невероятным внешним видом, берцы подарят настолько же превосходный комфорт. Ребристая подошва большинства трендовых пар придает им максимальной актуальности.

Яркая обувь

Хотя черный может показаться лучшим цветом для холодного сезона, насыщенные цвета, поднимающие настроение, могут оказаться отличным решением для приглушенных нарядов этого периода. Вы не ошибетесь, выбрав классические ботинки, особенно если они выполнены в красивом табачно-коричневом цвете, поскольку подходят к любой цветовой гамме.

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