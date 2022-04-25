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Акт ядерного терроризма. Ракеты из России пролетели возле Хмельницкой АЭС – Энергоатом

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25.04.2022, 10:43
Акт ядерного терроризма. Ракеты из России пролетели возле Хмельницкой АЭС – Энергоатом - Фото
Фото: пресс-служба ХАЭС

Российские крылатые ракеты, которыми Россия утром 25 апреля обстреляла Ровенскую область, пролетели рядом с Хмельницкой атомной станцией. Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом".

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Две крылатые ракеты пролетели в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС. Они летели "в сторону городов Ровно или Здолбунов".

"Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегические тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам. Это очередной акт ядерного терроризма", – заявила компания.

Энергоатом призвал остановить российскую агрессию, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.

Андрей Водяный
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война энергоатом атомная энергетика Хмельницкая АЭС
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