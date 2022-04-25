Акт ядерного терроризма. Ракеты из России пролетели возле Хмельницкой АЭС – Энергоатом
25.04.2022, 10:43
Фото: пресс-служба ХАЭС
Российские крылатые ракеты, которыми Россия утром 25 апреля обстреляла Ровенскую область, пролетели рядом с Хмельницкой атомной станцией. Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом".
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Две крылатые ракеты пролетели в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС. Они летели "в сторону городов Ровно или Здолбунов".
"Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегические тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам. Это очередной акт ядерного терроризма", – заявила компания.
Энергоатом призвал остановить российскую агрессию, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.
- 16 апреля над площадкой Южно-Украинской АЭС прошли три крылатые ракеты, выпущенные, вероятно, с территории Беларуси в направлении Николаева.
- Энергоатом хочет усилить физическую защиту АЭС комплексами ПВО/ПРО.
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