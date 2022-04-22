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Украина обратилась к МАГАТЭ: Зафиксирован ядерный терроризм РФ на Южно-Украинской АЭС видео

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22.04.2022, 11:31
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Украина зафиксировала акт ядерного терроризма со стороны России: 16 апреля над площадкой Южно-Украинской АЭС прошли три крылатые ракеты, выпущенные, вероятно, с территории Беларуси в направлении Николаева. Об этом сообщили в ГП "Энергоатом", показав кадры с камер наблюдения.

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Полет одной из ракет зафиксировали камеры наблюдения ЮАЭС.

"Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой, была высокой. Это очередной акт ядерного терроризма России, угрожающий безопасности всего мира", – подчеркнули в Энергоатоме.

Украинские власти обратились к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода оккупационных войск РФ с территории Запорожской АЭС, и установления демилитаризованных зон вокруг украинских атомных станций.

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Евгений Пилипенко
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