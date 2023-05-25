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Народный депутат Андрей Стрихарский обсудил с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Русланом Стрельцом решение проблемы реки Рось, находящейся на грани экологической катастрофы.

Об этом Андрей Стрихарский сообщил в Facebook.

Как известно, Рось снабжает водой около 500 тысяч человек, проживающих в Винницкой, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

"Несколько лет экологи и активисты бьют тревогу – экологические нормативы качества воды свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне загрязнения. Чрезмерное зарегулирование стока, загрязнение сточными водами, нарушение природной экосистемы. Как следствие – река на грани гибели, которая станет экологической катастрофой для всего региона", – сообщил нардеп.

По его словам, он неоднократно обращал внимание на эту ситуацию, вместе с активистами и местными властями проводил экспертные исследования.

"В ноябре прошлого года инициативными гражданами была обнародована петиция о спасении реки. Президент рассмотрел и поддержал ее. Сегодня с господином министром мы разработали и утвердили дорожную карту проекта спасения реки. Будет создана рабочая группа из народных депутатов, представляющих округа Винницкой, Киевской, Житомирской" и Черкасской областей, где течет Рось. В группу также войдут сотрудники министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и специалисты разного уровня и направления для комплексного подхода к решению данной проблемы", – добавил Стрихарский.

По его словам, в мае состоится выездное совещание рабочей группы в Корсунь-Шевченковском, которое утвердит план работ.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Стрихарский посетил Германию и обсудил сотрудничество с политиками Баварии.

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