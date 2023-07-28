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Народный депутат Андрей Стрихарский во время рабочей поездки по округу принял участие в молебне за Украину, который возглавил предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в храме в честь святого первомученика архидьякона Стефана в Городище Черкасской области.

Об этом Андрей Стрихарский сообщил в Facebook.

Митрополит Эпифаний проводит такие молебны в разных уголках страны ради мира и победы нашего государства. Он совершил молебен за защитников Родины, государство и украинский народ вместе с митрополитом Черкасским и Чигиринским Иоаном, настоятелем храма протоиереем Богданом Жигало, духовенством, а также военнослужащими, представителями местных властей.

"Мы с вами обладаем большим даром свободы и независимости, даром, который мы должны сохранить и передать следующим поколениям", – сказал Митрополит Епифаний.

В свою очередь, после молебна Андрей Стрихарский обратился к присутствующим и отметил, что сегодня крайне важно наше единение, а совместные действия, усилия и вера сделают Украину непобедимой.

"Предстоятель Православной церкви Украины уже побывал во многих городах. И его слова отзывались в сердцах украинцев. Мы верим в силу молитвы и в силу нашего единства. Мы верим в Украину, верим в будущее без войны, и мы сделаем все возможное, чтобы это стало" реальностью", – добавил Андрей Стрихарский.

На молебен также были приглашены командиры 110 бригады, получившие от Предстоятеля благословение и подпись на флаге, а с Андреем Стрихарским обсудили срочные нужды и рабочие вопросы.

После Городища Андрей Стрихарский посетил Корсунь-Шевченковский, где встретился с представителями десяти общественных организаций, среди которых "Самооборона Майдана", "Корсунь-Сич", РОВО "Союз инвалидов Украины", Корсунь-Шевченковской организации ветеранов Украины, "Движение защиты окружающей среды и животных ", "Союз предпринимателей г. Корсунь-Шевченковского" и другие.

Основные вопросы, с которыми к народному депутату обратились жители общины – это экологическая ситуация с рекой Рось, внедрение принципов безбарьерности, укрупнение территориальных общин, налогообложение для бизнеса, хранилища в школах, местные проблемы и т.д.

Андрей Стрихарский отметил, что проблема с рекой Рось уже перешла от обсуждения в плоскость реальных действий.

"Процесс стартовал. В планах – выездное совещание рабочей группы на моем округе в Корсунь-Шевченковском, которое утвердит план работ. Участие в нем примет министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, который хорошо информирован о проблеме", – рассказал народный депутат.

Что касается воплощения принципов безбарьерности, то этот вопрос станет одним из приоритетных — в городе насчитывается 2000 человек с ограниченными возможностями, нуждающихся в удобных условиях для жизни.

Во время встречи с нардепом представители общественных организаций также подняли вопрос установления автомобильных весов для многотонных фур. По словам активистов, из-за бесконтрольного проезда грузовиков отремонтированные в рамках государственной программы "Большая стройка" дороги постоянно разрушаются. Этот вопрос также будет рассмотрен с соответствующими службами.

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