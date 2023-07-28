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Народний депутат Андрій Стріхарський під час робочої поїздки до Черкаської області взяв участь у молебні за Україну, який очолив предстоятель Православної церкви України Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній у храмі на честь святого першомученика архідиякона Стефана у Городищі Черкаської області.

Про це Андрій Стріхарський повідомив у Facebook.

Митрополит Епіфаній проводить такі молебни у різних куточках країни заради миру та перемоги нашої держави. Він звершив молебень за захисників Батьківщини, державу та український народ разом з митрополитом Черкаським і Чигиринським Іоаном, настоятелем храму протоієреєм Богданом Жигало, духовенством, а також військовослужбовцями, представниками місцевої влади.

"Ми з вами володіємо великим даром свободи й незалежності, даром, який ми маємо зберегти та передати наступним поколінням", — сказав Митрополит Єпіфаній.

Своєю чергою, після молебну Андрій Стріхарський звернувся до присутніх і зазначив, що сьогодні вкрай важливим є наше єднання, а спільні дії, зусилля та віра зроблять Україну непереможною.

"Предстоятель Православної церкви України вже побував у багатьох містах. І його слова відгукувалися у серцях українців. Ми віримо у силу молитви та у силу нашої єдності. Ми віримо в Україну, віримо в майбутнє без війни, і ми зробимо все можливе, щоб це стало реальністю", — додав Андрій Стріхарський.

На молебень також були запрошені командири 110 бригади, які отримали від Предстоятеля благословіння та підпис на прапорі, а з Андрієм Стріхарським обговорили нагальні потреби та робочі питання.

Після Городища Андрій Стріхарський відвідав Корсунь-Шевченківський, де зустрівся з представниками десяти громадських організацій, серед яких "Самооборона Майдану", "Корсунь-Січ", РОВО "Союз інвалідів України", Корсунь-Шевченківської організації ветеранів України, "Рух захисту довкілля і тварин", "Спілка підприємців м. Корсунь-Шевченківського" та інші.

Основні питання, з якими до народного депутата звернулись мешканці громади — це екологічна ситуація з річкою Рось, впровадження принципів безбар’єрності, укрупнення територіальних громад, оподаткування для бізнесу, сховища у школах, місцеві проблеми тощо.

Андрій Стріхарський зазначив, що проблема з річкою Рось вже перейшла від обговорення в площину реальних дій.

"Процес стартував. У планах – виїзна нарада робочої групи на моєму окрузі у Корсунь-Шевченківському, яка затвердить план робіт. Участь у ній візьме міністр захисту довкілля та природних ресурсів, який добре поінформований про проблему", – розповів народний депутат.

Стосовно втілення принципів безбар’єрності, то це питання стане одним з пріоритетних — в місті нараховується 2000 людей з обмеженими можливостями, які потребують зручних умов для життя.

Під час зустрічі із нардепом представники громадських організацій також порушили питання щодо встановлення автомобільних вагів для багатотонних фур. За словами активістів, через безконтрольний проїзд вантажівок відремонтовані у межах державної програми "Велике будівництво" дороги постійно руйнуються. Це питання також буде розглянуто з відповідними службами.

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