На правах спонсорства

Уже 25 лет одна из старейших сетей города Киева «Аптека гормональных препаратов» растет и развивается в ногу со временем, оставаясь при этом социально-ответственным бизнесом.

На днях отпраздновала свое 25-летие одна из наиболее клиентоориентированных аптечных сетей города Киева – «Аптека гормональных препаратов». Этой компании уже на протяжении четверти века удается оставаться социально значимым местом душевного тепла и заботы, где не только выдадут медикаменты, а всегда окажут фармацевтическую помощь и предоставят исчерпывающие консультации.

Аптечная сеть не пошла по общепринятому пути развития бизнеса – увеличение количества торговых точек, ее путь – это повышение стандартов обслуживания, дополнительный контроль качества медикаментов, превращение каждой из своих аптек в место образцового сервиса при максимально широком ассортименте товаров. Несколько раз независимые исследования признавали систему качества и обслуживания клиентов в сети «Аптека гормональных препаратов» одной из лучших среди существующих на рынке.

За 25 лет работы сети услугами и индивидуальными консультациями аптек воспользовалось около 18 миллионов пациентов, это практически каждый третий житель столицы; учебный центр подготовил более 800 высококвалифицированных фармацевтов и провизоров, которые сейчас работают во многих медицинских учреждениях страны. Ежегодно круглосуточный колл-центр помогает индивидуальными консультациями более чем 300 000 жителям города Киева. Благодарность клиентов выражается в увеличении количества лояльных покупателей, рост которых только за 2019 год составил около 30%.

В сети аптек действует сертифицированная ведущими европейскими компаниями система контроля качества препаратов. Все препараты проверяются с особой тщательностью. «Аптека гормональных препаратов» сотрудничает только с проверенными поставщиками, которые предоставляют исключительно сертифицированные и зарегистрированные на территории Украины медикаменты от ведущих мировых производителей. Наличие собственного лицензионного склада обеспечивает надлежащие условия хранения, а курьерская служба – оперативное пополнение торговых точек дважды в день.

«Доверие покупателей, долгосрочные отношения для нас важнее единоразовой выгоды, – говорит Анна Литвиненко, директор сети «Аптека гормональных препаратов», – мы всегда открыты и честны с нашими сотрудниками, клиентами, бизнес-партнерами. Фармацевтическая розница становится все более высокотехнологичной отраслью, очень важно не только идти в ногу со временем, но и задавать тенденции. Именно поэтому «Аптека гормональных препаратов» ставит перед собой амбициозные цели, которые будет достигать, используя весь накопленный за 25 лет работы опыт».