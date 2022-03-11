Арестович – беларусам: "Мы не собираемся с вами воевать"

Украина не собирается воевать с Беларусью. Но Минск не должен вестись на авантюры Москвы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении.

"Уважаемые беларусы. Сегодня Лукашенко в Москве. Именно под этот его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего беларуские солдаты радостно колоннами пошли в сторону беларуской границы", – сказал Арестович.

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"У нас есть обращение нашего министра обороны Резникова, и я могу вас в свою очередь сообщить и вторично повторить то, о чем мы говорили уже давно: мы не собираемся воевать с беларусами. А вы не должны позволить себя вовлечь в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют сознательно", – отметил он.

По его словам, россияне теперь не только используют беларускую военную инфраструктуру, обстреливая Украину залпами баллистических ракет типа "Искандер" с территории страны, но и втягивают Беларусь в прямую провокацию: удар по украинской территории, затем удар по беларуской территории.

Также он напомнил, что Украина за 15 дней уничтожила более 12 тысяч российских военных и призвал беларуских солдат не становиться мишенью.

Ранее сегодня командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российская боевая авиация с территории Украины ударила по поселку Копани в Столинском районе Брестской области, вблизи границы с Украиной. Позже в ПС ВСУ добавили, что есть информация об обстреле также н.п. Бухличи и Верхний Теребежов.

До этого о провокации россиян с целью втягивания в войну Беларуси сообщил министр обороны Алексей Резников.

Украинские СМИ сообщали, что сегодня в 21:00 Беларусь может приступить к вторжению в Украину.

В Минобороны Беларуси назвали информацию об авиаударе по беларускому селу "фейком".

Уляна Букатюк

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