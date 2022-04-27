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Автопроизводитель Ford не будет спешить возобновлять свой бизнес в России даже после войны

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 00:14
Автопроизводитель Ford не будет спешить возобновлять свой бизнес в России даже после войны - Фото
Ford (фото - depositphotos.com)

Американский автопроизводитель Ford не будет спешить возобновлять свой российский бизнес, независимо от того, что будет происходить с войной, развязанной Россией против Украины, пишет CNN со ссылкой на исполнительного главу компании Билла Форда.

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Как сообщил Форд, перед решением о возвращении компания будет тщательно изучать эту страну.

"Когда-то будет новая Россия. Но потребуется немного времени, чтобы понять, что это значит, и мы не спешим. Важно, чтобы был правильно учтен вопрос прав человека. И чтобы мы чувствовали, что страна движется в верном направлении", – объяснил Билл Форд решение не спешить с возвратом в РФ.

Ford приостановил свою деятельность в России 1 марта. Автомобильная компания владеет 50% акций Ford Sollers, совместного предприятия американского автопроизводителя и российской компании Sollers. Ford Sollers управляло тремя заводами в России, где работало около 4000 человек.

Валерия Давыдова
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Россия война ford
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