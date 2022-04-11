Более 500 детей пострадали с начала войны, из них 183 ребенка погибли

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине уже погибли 183 и пострадали 342 ребенка. Об этом сообщает Генпрокуратура.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Это предварительные данные – фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за активных боевых действий.

Валерия Давыдова

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