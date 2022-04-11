UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Более 500 детей пострадали с начала войны, из них 183 ребенка погибли

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 08:49
Более 500 детей пострадали с начала войны, из них 183 ребенка погибли - Фото
Бородянка, фото - ДСНС

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине уже погибли 183 и пострадали 342 ребенка. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Это предварительные данные – фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за активных боевых действий.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 