Большая Палата Конституционного суда потеряет кворум через неделю

С 27 января останется 11 судей, нужно 12

Конституционный суд (Фото: пресс-служба институции)

Конституционный суд уволил трех судей в связи с истечением девятилетнего срока полномочий. Об этом говорится в сообщении на сайте институции.

Виктор Колесник, Виктор Кривенко и Владимир Мойсик подали заявления об отставке, и Конституционный суд удовлетворил их.

Принято постановление об увольнении этих трех судей с 27 января 2025 года.

С этой даты в Большой Палате Конституционного суда будет оставаться 11 судей.

Согласно закону, КС полномочен, только если в его составе по меньшей мере 12 судей.

Полный состав Суда составляет 18 членов: по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей Украины.

О назначении новых судей на замену уволенным пока не сообщалось.

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