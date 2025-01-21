Большая Палата Конституционного суда потеряет кворум через неделю
Конституционный суд уволил трех судей в связи с истечением девятилетнего срока полномочий. Об этом говорится в сообщении на сайте институции.
Виктор Колесник, Виктор Кривенко и Владимир Мойсик подали заявления об отставке, и Конституционный суд удовлетворил их.
Принято постановление об увольнении этих трех судей с 27 января 2025 года.
С этой даты в Большой Палате Конституционного суда будет оставаться 11 судей.
Согласно закону, КС полномочен, только если в его составе по меньшей мере 12 судей.
Полный состав Суда составляет 18 членов: по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей Украины.
О назначении новых судей на замену уволенным пока не сообщалось.
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