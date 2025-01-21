Велика Палата Конституційного суду втратить кворум за тиждень

З 27 січня залишиться 11 суддів, потрібно 12

Конституційний суд (Фото: пресслужба інституції)

Конституційний суд звільнив трьох суддів у зв'язку із закінченням дев'ятирічного терміну повноважень. Про це йдеться у повідомленні на сайті інституції.

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Віктор Колісник, Віктор Кривенко та Володимир Мойсик подали відповідні заяви про відставку, й Конституційний суд задовольнив їх.

Ухвалено постанову про звільнення цих трьох суддів із 27 січня 2025 року.

З цієї дати у Великій Палаті Конституційного суду залишатиметься 11 суддів.

Згідно із законом, КС є повноважним, лише якщо у його складі є щонайменше 12 суддів.

Повний склад Суду становить 18 членів: по шість призначає президент, Верховна Рада та з’їзд суддів України.

Про призначення нових суддів на заміну звільненим поки що не повідомлялося.

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