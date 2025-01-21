Велика Палата Конституційного суду втратить кворум за тиждень
Конституційний суд звільнив трьох суддів у зв'язку із закінченням дев'ятирічного терміну повноважень. Про це йдеться у повідомленні на сайті інституції.
Віктор Колісник, Віктор Кривенко та Володимир Мойсик подали відповідні заяви про відставку, й Конституційний суд задовольнив їх.
Ухвалено постанову про звільнення цих трьох суддів із 27 січня 2025 року.
З цієї дати у Великій Палаті Конституційного суду залишатиметься 11 суддів.
Згідно із законом, КС є повноважним, лише якщо у його складі є щонайменше 12 суддів.
Повний склад Суду становить 18 членів: по шість призначає президент, Верховна Рада та з’їзд суддів України.
Про призначення нових суддів на заміну звільненим поки що не повідомлялося.
- Керівниця комунікацій Конституційного суду Мар’яна Гайовська-Ковбасюк заявляла Українській правді, що навіть за умови відсутності кворуму у Великій Палаті колегії, сенат та секретаріат інституції продовжать працювати.
- Серед іншого, КС розв'язує питання щодо відповідності законів Конституції.