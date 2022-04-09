Число жертв агрессии РФ в Киевской области станет известно через несколько недель – МВД

Точное количество жертв российской агрессии в Бородянке и других населенных пунктах Киевской области станет известно через несколько недель. Поиск тел осложнен тем, что российская армия оставила за собой большое количество мин, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Продолжается работа криминалистов, следователей, фиксирующих преступления. Очень много зданий заминировано. Случаи ужасные. Оккупанты специально поставили растяжку на двери там, где находились подразделения спасателей ГСЧС Украины. Саперы также находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погребы, где могут находиться жертвы", – сказал Монастырский.

Здания, где пытали людей, россияне взрывали, рассказал министр.

"И сейчас нам нужно достаточно длительное время, чтобы найти тела", – добавил он.

С 8 апреля в Бородянке начали работу добровольцы-спасатели, которые согласились помочь в разборе завалов. "Надеюсь, что это намного ускорит работу по разбору завалов и уже через несколько недель мы сможем сказать о количестве жертв в Киевской области", – заявил министр.

В пятницу в Макарове под Киевом обнаружили тела 132 расстрелянных местных жителей .

Андрей Водяный

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