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Эксперты рассказали, как преодолеть авиафобиюp

Эксперты рассказали, как преодолеть авиафобию - Фото
22.11.2019, 11:50

Выбрав любой из способов борьбы с авиафобией, вы сможете избавить себя от дискомфорта и жить полноценной жизнью без лишних тревог

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Как преодолеть страх перед полетами

Хоть авиаперелеты и позволяют максимально быстро преодолевать большие расстояния, некоторые люди испытывают чувство паники, как только им нужно совершить путешествие на борту самолета. Но обусловлена ли авиарофобия только страхом полета?

Страх полета на воздушном судне сопряжен с акрофобией (мучительным страхом высоты), клаустрофобией (страхом закрытого помещения), энохлофобией (страхом толпы) и агорафобией (боязнью незнакомой местности).

Эксперты в области психологии считают, что авиафобия часто развивается на фоне негативных ассоциаций, связанных с обстоятельствами перелета. Человек, отказываясь от использования самолета, пытается просто избежать встречи с объектом своего страха и не решать реальную проблему.

Методы лечения авиафобии

Из-за того, что данное расстройство может значительно ухудшить качество жизни человека, авиафобию необходимо лечить. В борьбе с боязнью перелетов помогает метод контролируемого воздействия, заключающийся в поэтапных «репетициях» предстоящего полета при помощи симуляторов под наблюдением врача. Также с этой целью используются специальные приложения, которые в течение полета предоставляют подробную информацию обо всем, что происходит за бортом самолета в реальном времени.

На сеансах гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии пациенты прорабатывают свои страхи путем их осознания и учатся справляться с ними. Получая опыт полетов, человек все лучше осознает и справляется со своей проблемой. Для получения же краткосрочного эффекта некоторые пациенты обращаются к врачу, который выписывает фармакологические средства, позволяющие минимизировать стресс от полета.

К народным средствам, которые помогают справиться с тревогой, можно отнести медитативные практики, специальные дыхательные упражнения. Их легко найти на просторах интернета и использовать во время авиапутешествия.

Еще больше информации о методах лечения авиафобии можно найти на сайте авиационного брокера Air Charter Service.

Фрахтование частного самолета

Отдавая предпочтение полету на частном самолете, вы имеете возможность свести к минимуму проявление некоторых сопутствующих перелету фобий. Упрощенный процесс регистрации и отсутствие большого количества пассажиров снизят уровень тревоги, а комфортная обстановка салона самолета уменьшит вероятность паники из-за страха закрытого пространства.

Выбрав любой из способов борьбы с авиафобией, вы сможете избавить себя от дискомфорта и жить полноценной жизнью без лишних тревог.

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авиафобия Air Charter Service
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