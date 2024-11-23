Энергетики восстановил линию к оккупированной Запорожской АЭС, поврежденную обстрелами РФ

Станция снова может получать электроэнергию по двум линиям питания, однако ситуация остается угрожающей

Запорожская АЭС (Фото: Укрэнерго)

Украинские энергетики возобновили одну из линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, которую ранее повредил российский обстрел, сообщило Министерство энергетики.

Специалисты возобновили работу высоковольтной воздушной линии, соединяющей ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Глава Минэнерго Герман Галущенко отметил, что в течение этой недели станция дважды оказывалась на грани блекаута из-за постоянных российских атак.

Теперь же, после восстановления, ЗАЭС снова может получать электроэнергию по двум линиям питания, однако ситуация на станции остается угрожающей, отметил чиновник.

"В очередной раз подчеркиваю, что только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", – подытожил Галущенко.

Раньше. 21 ноября, Минэнерго сообщало, что блекаут на ЗАЭС грозит развитием аварии.

22 ноября МАГАТЭ сообщила, что в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября от российских атак пострадали четыре подстанции украинских атомных электростанций, которые организация определила важными для ядерной безопасности.