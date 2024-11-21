Оккупированная Запорожская АЭС на грани блэкаута из-за обстрела РФ второй раз за неделю
Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция второй раз за неделю находится на грани блэкаута из-за российского обстрела, сообщило Министерство энергетики Украины.
По его данным, из-за обстрела со стороны оккупантов была обесточена одна из двух линий питания станции – и теперь она соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.
Если же последняя линия будет отключена, то на станции состоится очередной полный блэкаут, отметили в Минэнерго.
Ведомство отметило, что это грубое нарушение условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии.
"Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Специалисты начнут восстанавливать полноценное питание станции, как только это позволит ситуация безопасности, отметили в Минэнерго.
- 21 октября из-за систематических российских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.