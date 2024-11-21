Окупована Запорізька АЕС на межі блекауту через обстріл РФ вдруге за тиждень

Це загрожує розвитком аварії, зазначили у Міненерго

Запорізька АЕС (Фото: Telegram Укренерго)

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень перебуває на межі блекауту через російський обстріл, повідомило Міністерство енергетики України.

За його даними, через обстріл з боку окупантів була знеструмлена одна з двох ліній живлення станції – і тепер вона з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

Якщо ж остання лінія буде відключена, то на станції відбудеться черговий повний блекаут, наголосили у Міненерго.

Відомство зауважило, що це є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

"Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради управителів МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Фахівці почнуть відновлювати повноцінне живлення станції як тільки це дозволить безпекова ситуація, зауважили у Міненерго.

21 жовтня через систематичні російські обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з обʼєднаною енергосистемою України.