Окупована Запорізька АЕС на межі блекауту через обстріл РФ вдруге за тиждень
Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень перебуває на межі блекауту через російський обстріл, повідомило Міністерство енергетики України.
За його даними, через обстріл з боку окупантів була знеструмлена одна з двох ліній живлення станції – і тепер вона з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.
Якщо ж остання лінія буде відключена, то на станції відбудеться черговий повний блекаут, наголосили у Міненерго.
Відомство зауважило, що це є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.
"Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради управителів МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Фахівці почнуть відновлювати повноцінне живлення станції як тільки це дозволить безпекова ситуація, зауважили у Міненерго.
- 21 жовтня через систематичні російські обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з обʼєднаною енергосистемою України.