Енергетики відновили високовольтну лінію до окупованої Запорізької АЕС, яку пошкодили обстріли РФ

Станція знову може отримувати електроенергію за двома лініями живлення, проте ситуація залишається загрозливою

Запорізька АЕС (Фото: Укренерго)

Українські енергетики відновили одну з ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, яку раніше пошкодив російський обстріл, повідомило Міністерство енергетики.

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Фахівці відновили роботу високовольтної повітряної лінії, котра з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України.

Голова Міненерго Герман Галущенко зазначив, що впродовж цього тижня станція двічі опинялася на межі блекауту через постійні російські атаки.

Тепер же, після відновлення, ЗАЕС знову може отримувати електроенергію за двома лініями живлення, проте ситуація на станції залишається загрозливою, зауважив чиновник.

"Вкотре наголошую, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", – підсумував Галущенко.

Раніше. 21 листопада, Міненерго повідомляло, що блекаут на ЗАЕС загрожує розвитком аварії.

22 листопада МАГАТЕ повідомила, що у ніч проти 16 листопада та вранці 17 листопада від російських атак постраждали чотири підстанції українських атомних електростанцій, які організація визначила важливими для ядерної безпеки.