"Это приемлемо и возможно". Кабмин планирует ограничить предоставление услуг уклонистам

Фото: Министерство юстиции

Кабинет министров планирует ограничить предоставление административных услуг тем, кто уклоняется от выполнения воинского долга, сказал в эфире единого телемарафона министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, в Кабмине разрабатываются изменения, которые установят обязательное условие для получения ряда административных услуг – наличие при себе военно-учетных документов.

Цель таких ограничений – сделать так, "чтобы те, кто хочет защищать страну, не находились в худшем положении, чем те, кто этого не хочет".

"Большинство услуг можно было бы не предоставлять тем, кто уклоняется от выполнения своего воинского долга, и без военного положения, и без закона об усилении мобилизации. Сейчас закон об административных услугах это позволяет делать. А относительно других ограничений, это вполне приемлемо и возможно", – сказал он.

Малюська считает, что в таких ограничениях нет ничего неконституционного.

"Это всегда будет сопровождаться криками, что это неконституционно, но… проблема в том, что в украинской политике тезисы о неконституционности никогда нельзя воспринимать буквально. Они не о противоречии каким-то нормам. Они, как правило, означают фразу: "Что-то мне это не нравится". Вместо этого говорят: это неконституционно. На самом деле обоснование никогда не приводится в таких случаях, и тот, кто это говорит, давно не читал Конституцию. Если вообще ее читал. А Конституция достаточно четкая: она разрешает в военное время ограничивать большинство прав, в том числе и право на имущество, право собственности и множество-множество других. Поэтому это конституционно. Теоретически. А практически сказать сложнее, потому что теоретически проблемы с конституционностью могут быть – зависит от того, как сформулировали депутаты процедуру ограничения прав", – сказал министр.