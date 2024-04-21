"Це цілком прийнятно і можливо". Кабмін планує обмежити надання послуг ухилянтам

Фото: Міністерство юстиції

Кабінет міністрів планує обмежити надання адміністративних послуг тим, хто ухиляється від виконання військового обов'язку, сказав в ефірі єдиного телемарафону міністр юстиції Денис Малюська.

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За його словами, у Кабміні розробляють зміни, які встановлять обов’язкову умову для отримання низки адміністративних послуг – наявність з собою військово-облікових документів.

Мета таких обмежень – зробити так, "щоб ті, хто хоче захищати країну, не перебували у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче".

"Більшість послуг можна було б не надавати тим, хто ухиляється від виконання свого військового обов’язку, і без воєнного стану, і без закону про посилення мобілізації. Зараз закон про адміністративні послуги це дозволяє робити. А щодо інших обмежень, це цілком прийнятно і можливо", – сказав він.

Малюська вважає, що в таких обмеженнях немає нічого неконституційного.

"Це завжди супроводжуватиметься криками, що це неконституційно, але… проблема в тому, що в українській політиці тези про неконституційність ніколи не можна сприймати буквально. Вони не про суперечність якимось нормам. Вони, як правило, означають фразу: "Щось мені це не подобається". Замість цього кажуть: це неконституційно. Насправді обґрунтування ніколи не наводиться в таких випадках, і той, хто це говорить, давно не читав Конституцію. Якщо взагалі її читав. А Конституція досить чітка: вона дозволяє у воєнний час обмежувати більшість прав, зокрема й право на майно, право власності та безліч-безліч інших. Тому це конституційно. Теоретично. А практично сказати складніше, тому що теоретично проблеми з конституційністю можуть бути – залежить від того, як сформулювали депутати процедуру обмеження прав", – сказав міністр.