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За последних полгода команда разработчиков Fander сделала много нововведений в сервисе: дали возможность пользователям взаимодействовать между собой, видеть оцененные друзьями фильмы, смотреть список совместных рекомендаций с другом и, конечно же, покупать билеты в кино. Благодаря этим нововведениям произошел скачок, который дал прирост в размере 40 тысяч установок за последний месяц, при этом активная аудитория продолжает расти.

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“Пересечение черты в 100 тысяч пользователей открыло нам второе дыхание и прибавило вдохновение! Теперь мы готовимся к запуску новых функций, которые разрешат сделать приложение еще более интерактивным. Наша цель - объединить комьюнити и стать той площадкой которое позволит приятно проводить время, как в online, так и offline. Что именно мы готовим, пускай останется тайной, пока все на этапе разработки”- говорит CEO проекта Fander, Владимир Бондаренко.

Правильный курс развития: слаженная командная работа, внимательная обработка отзывов пользователей и реализация интерактивного функционала позволит из приложения Fander сделать программу, в которою захочется заходить вместо Instagram или Facebook.

“Черта в 100 000 пользователей пройдена. За полгода команда проделала много работы, мы дали возможность всем активным пользователям покупать билеты прямо из приложения, подбирать фильмы и следить за новостями не выходя из киносети. Сейчас работаем над новой фазой, планируем объединить online и offline активности, посмотрим на результат наших трудов. В глобальных планах есть запуск продвижение приложения не только в Украине, но и за рубежом”- генеральный директор Multiplex, Виталий Писаренко.