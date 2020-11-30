На правах спонсорства

Компания Парк Хаус Инвест рада сообщить партнерам и покупателям о старте строительства финальной, седьмой очереди коттеджного городка Park House.

Это последний яркий аккорд долгой успешной истории строительства и начало счастливой жизни в сердце природы для будущих жильцов.

Планируется построить 14 домов в одной из лучших локаций киевского пригорода с настоящим лесом вокруг. Владельцы этих коттеджей будут пользоваться консьерж-сервисом и новой клубной инфраструктурой.

Традиционными останутся технологии, благодаря которым обеспечивается бескомпромиссное качество и высокая инвестиционная привлекательность коттеджей. Модель уже проверена временем, получила высокую оценку от жителей Park House.

При строительстве используется ленточный монолитный углубленный фундамент, фасадный клинкерный кирпич, который имеет 300 циклов замерзания, минеральная вата 100 мм для утепления, межэтажные безбалочные монолитные железобетонные перекрытия, чердачные деревянные балочные перекрытия с утеплителем из базальтовой ваты 200 мм, цементно-песчаная черепица, ондулин (мягкая кровля), керамическая черепица, металлопластиковые окна и двери с пятикамерным профилем, трехкамерные стеклопакеты, водосточная система в отдельный ливневый колодец, индивидуальная скважина, канализация и септик.

Благодаря качественным материалам дома готовы к длительному использованию. Например, клинкерный кирпич "Керамейя" имеет гарантию 100 лет от производителя, компании "Керамейя". Кирпич закаляется при температуре 1000 градусов, и по прочности его можно сравнить с натуральным камнем.

Все дома подключены к газо- та електропостачання и имеют собственные коммуникации. Планировки также получили высокую оценку — в домах будут просторные жилые комнаты и удобные технические помещения.

Технология строительства позволяет сделать перепланировки по любому проекту.

В Park House целый год жизнь продолжается не только в доме, но и на просторном зеленом дворе. Каждый покупатель получает в собственность землю с целевым назначением — жилая застройка.

"Загородный коттедж или шале уже давно стали трендовыми видами недвижимости, а с началом пандемии интерес к ним возросло еще больше. Именно сейчас люди осознали, что настоящая ценность — это чистый воздух, зеленые листья и яркое утреннее солнышко и все это мы рады предложить вам в коттеджном городке Park House ", — рассказывает Лариса Кириенко, руководитель отдела продаж.

Этот год стал переломным для экономики в целом и многих отраслей в частности.

Турбулентность нашего времени обрушивает рынки, влияет на курсы и разрушает целые кластеры. Гостинично-ресторанный бизнес, туризм, международные перевозки первые ощутили на себе удар пандемии COVID-19.

Однако недвижимость твердо стоит на ногах, более того, набирает обороты. Инвестиции в жилую недвижимость по-прежнему надежны. Особенно привлекательными на рынке становятся пригородные дома — настоящий приют для тех, кто хочет убежать во время карантина на природу подальше от центра города.

Как стать рантье и начать пользоваться этим инвестиционным инструментом? Парк Хаус Инвест предлагает коттеджи, которые можно сдавать в аренду. Это предложение интересно еще и тем, что речь идет не о сезонной аренде. Коттеджный городок Park House расположен всего в 15 минутах езды от столицы, и идеально подходит для постоянного проживания семей с детьми, или для диверсификации персональных накоплений, ведь дома можно сдавать в аренду в чем вам поможет управляющая компания "Парк Хаус Ивест".

О компании:

Компания Парк Хаус Инвест Park House уже более 12 лет строит коттеджи для счастливой жизни в селе Гора Бориспольского р-на в 14 км от Киева.

Закрытый городок Park House заселен на 80%. Новые дома продаются уже готовыми — застройщик не предлагает вложиться в "фундамент" и принципиально не продает недостроев. Покупатели получают право собственности на землю, целевое назначение которой — жилая застройка.

Парк Хаус Инвест нацелен на бескомпромиссное качество и высокую инвестиционную привлекательность коттеджей.

При строительстве используется ленточный монолитный углубленный фундамент, фасадный клинкерный кирпич, которая имеет 300 циклов замерзания, минеральная вата 100 мм для утепления, межэтажные безбалочные монолитные железобетонные перекрытия, чердачные деревянные балочные перекрытия с утеплителем из минеральной ваты 200 мм, цементно-песчаная черепица, ондулин (мягкая кровля), керамическая черепица, металлопластиковые окна и двери с пятикамерным профилем, трехкамерные стеклопакеты, водосточная система с отдельным ливневым колодцем, индивидуальная скважина, канализация и септик.

Дома площадью более 300 метров отличаются комфортной планировкой, которую можно изменить по своему усмотрению. В каждом есть терраса, балкон, подвал, просторные комнаты, которые подходят для жилых или технических нужд.

На большом участке площадью 11 соток есть место не только для паркинга, но и для любых желаний жильцов — бассейна, игровой площадки, сада, BBQ-зоны, огородика.

Городок окружен настоящим лесом, и новые деревья на участках растут очень быстро. Территория охраняется, также работает собственная сервисная служба.

Высокие стандарты Park House воплощены в лозунге компании – "Такой должна быть жизни".

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