Генштаб заявил о первых признаках наступательной операции России на Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Россия, похоже, действительно начинает наступательную операцию на востоке. Ее усилия пока сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, сообщил Генеральный штаб в вечерней сводке.

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Военные подтвердили, что Россия активизировала наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям: Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском. Там сосредотачиваются дополнительные танковые и артиллерийские подразделения.

На Изюмском направлении, где действуют подразделения первой танковой армии, 20, 35 и 68 общевойсковых армий РФ, ожидается продолжение попыток наступления к Славянску и Барвенково.

Тем временем в оккупированном Крыму и в Ростовской области формируется второй эшелон для поддержки боевых действий, охраны административных зданий и объектов инфраструктуры в случае, если РФ удастся захватить новые территории.

Ориентировочный срок формирования второго эшелона – до 24 апреля.

На юге Украины продолжаются бои, россияне хотят выйти на границу Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Мариуполе российская армия штурмует в районе морского порта.

18 апреля стало известно, что российские войска вошли в Кременную в Луганской области. Далее, по прогнозам местных властей, оккупанты сосредоточатся на попытках захватить Рубежное и Попасную.

Андрей Водяный

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