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Генштаб заявил о первых признаках наступательной операции России на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 19:08
Генштаб заявил о первых признаках наступательной операции России на Донбассе - Фото
Фото: EPA

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Россия, похоже, действительно начинает наступательную операцию на востоке. Ее усилия пока сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, сообщил Генеральный штаб в вечерней сводке.

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Военные подтвердили, что Россия активизировала наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям: Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском. Там сосредотачиваются дополнительные танковые и артиллерийские подразделения.

На Изюмском направлении, где действуют подразделения первой танковой армии, 20, 35 и 68 общевойсковых армий РФ, ожидается продолжение попыток наступления к Славянску и Барвенково.

Тем временем в оккупированном Крыму и в Ростовской области формируется второй эшелон для поддержки боевых действий, охраны административных зданий и объектов инфраструктуры в случае, если РФ удастся захватить новые территории.

Ориентировочный срок формирования второго эшелона – до 24 апреля.

На юге Украины продолжаются бои, россияне хотят выйти на границу Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Мариуполе российская армия штурмует в районе морского порта.

  • 18 апреля стало известно, что российские войска вошли в Кременную в Луганской области. Далее, по прогнозам местных властей, оккупанты сосредоточатся на попытках захватить Рубежное и Попасную.
Андрей Водяный
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Генштаб ВСУ война
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