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Голосуют "деньгами". Как люди в Эстонии и Латвии поддерживают Украину

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 08:53
Голосуют
Фото - Depositphotos.com

Эстонцы и Латвийцы деньгами "голосуют" в поддержку Украину. Об этом рассказывает балтийское издание Delfi со ссылкой на данные опросов, проведенных в Эстонии и Латвии.

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В частности, согласно опросу 61% латвийцев готовы отказаться от товара или услуги, если не согласны с позицией производителя или продавца относительно войны в Украине. 

И 23% граждан Латвии уже отказались от того или иного товара, или услуги по этой причине.

Кроме того, 53% латвийцев для того, чтобы начать или продолжить приобретать товар или услугу, важно знать позицию компании в отношении войны в Украине.

В свою очередь в Эстонии 51% семей сделали денежные пожертвования для поддержки Украины, а треть помогла беженцам необходимыми вещами.

Пожертвования делали даже несмотря на низкие доходы: среди людей с доходом до 550 евро в месяц (самым низким доходом по стране), каждый второй перечислил какую-нибудь сумму в помощь.

Самые щедрые пожертвования были сделаны людьми с ежемесячным доходом более 2000 евро, среди которых пожертвования деньгами сделали 74%.

Валерия Давыдова
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война Латвия эстония
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