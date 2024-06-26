Госдеп подтвердил смерть сотрудника посольства США в Киеве

Спикер Мэтью Миллер сообщил, что смерть дипломата была естественной

Мэтью Миллер (Скриншот с видео)

В Киеве 26 июня умер чиновник американского посольства – его смерть была естественной. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

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"Мы можем подтвердить смерть чиновника США, который находился в ведении руководителя миссии в посольстве в Киеве. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги", – заявил он.

Миллер отметил: у него нет никаких дополнительных комментариев по поводу ситуации.

Но, учитывая теории заговора, спикер решил добавить: Госдеп понимает, что чиновник умер естественной смертью, и в его смерти нет ничего подозрительного.

Ранее сегодня о смерти атташе американского посольства сообщил ряд СМИ, а также российские пропагандистские ресурсы. Миллер не уточнил, был ли умерший именно атташе.

Атташе (из французского attaché — прикрепленный, привязанный) — чиновник под руководством посла или другого руководителя дипломатической миссии, выполняющего функции как дипломата, так и члена вспомогательного персонала.

Чиновник является начинающим дипломатом, занимает младший дипломатический ранг или самую низкую дипломатическую должность. Исключение составляет военный атташе, напротив, один из самых старших дипломатических представителей.

В частности, атташе бывают: военные, военно-воздушные, военно-морские, специальные, торговые, таможенные, финансовые, пресс-аташе.

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