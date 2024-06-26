Держдеп підтвердив смерть співробітника посольства США у Києві

Речник Метью Міллер повідомив, що смерть дипломата була природною

Метью Міллер (Скриншот з відео)

У Києві 26 червня помер посадовець американського посольства – його смерть була природною. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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"Ми можемо підтвердити смерть урядовця США, який перебував у підпорядкуванні керівника місії в посольстві у Києві. Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги", – заявив він.

Міллер зазначив, що у нього немає жодних додаткових коментарів стосовно ситуації.

Але враховуючи теорії змови, речник вирішив додати: Держдеп розуміє, що посадовець помер природною смертю, і у його смерті немає нічого підозрілого.

Раніше сьогодні про смерть аташе американського посольства повідомила низка ЗМІ, а також російські пропагандистські ресурси. Міллер не уточнив, чи був померлий саме аташе.

Аташе (з французького attaché — прикріплений, прив’язаний) — чиновник під керівництвом посла чи іншого керівника дипломатичної місії, котрий виконує функції як дипломата, так і члена допоміжного персоналу.

Посадовець є дипломатом-початківцем, обіймає молодший дипломатичний ранг або найнижчу дипломатичну посаду. Виняток становить військовий аташе, котрий, навпаки, є одним із найстарших дипломатичних представників.

Зокрема, аташе бувають: військові, військово-повітряні, військово-морські, спеціальні, торговельні, митні, фінансові, пресаташе.

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