У Держдепі США підтримали видачу ордерів на арешт Шойгу та Герасимова Гаагою
У США підтримують міжнародні розслідування злочинів Росії в Україні, зокрема й видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу й очільника російського Генерального штабу Валерія Герасимова. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
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Міллер наголосив – США чітко дали зрозуміти, що російські війська вчинили звірства під час їхнього незаконного вторгнення в Україну, і що за ці звірства має бути покладено відповідальність.
"Ми підтримуємо низку міжнародних розслідувань злочинів Росії в Україні, включно з тим, яке проводить МКС", – сказав він.
Водночас речник Держдепу не став розкривати подробиць щодо допомоги міжнародним інституціям з боку США у проведенні розслідування за цією справою.
"Як я вже сказав, ми підтримуємо розслідування, яке проводить МКС, а також інші розслідування щодо притягнення до відповідальності. Але з погляду приватних обмінів (інформацією. – Ред.), я думаю, що я збережу їх приватними", – додав Міллер.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- 5 березня 2024 року суд в Гаазі видав ордери на арешт командувача Дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та тодішнього командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.
- 24 червня суд у Гаазі ухвалив рішення про видання ордерів на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника російського Генштабу Валерія Герасимова за воєнні злочини проти України.
- Президент Зеленський висловив сподівання, що будуть й інші подібні ордери.
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