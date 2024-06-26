У Держдепі США підтримали видачу ордерів на арешт Шойгу та Герасимова Гаагою

У Держдепі США наголосили, що підтримують покарання російських військ за звірства в Україні

Сергій Шойгу (Фото: EPA)

У США підтримують міжнародні розслідування злочинів Росії в Україні, зокрема й видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу й очільника російського Генерального штабу Валерія Герасимова. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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Міллер наголосив – США чітко дали зрозуміти, що російські війська вчинили звірства під час їхнього незаконного вторгнення в Україну, і що за ці звірства має бути покладено відповідальність.

"Ми підтримуємо низку міжнародних розслідувань злочинів Росії в Україні, включно з тим, яке проводить МКС", – сказав він.

Водночас речник Держдепу не став розкривати подробиць щодо допомоги міжнародним інституціям з боку США у проведенні розслідування за цією справою.

"Як я вже сказав, ми підтримуємо розслідування, яке проводить МКС, а також інші розслідування щодо притягнення до відповідальності. Але з погляду приватних обмінів (інформацією. – Ред.), я думаю, що я збережу їх приватними", – додав Міллер.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

5 березня 2024 року суд в Гаазі видав ордери на арешт командувача Дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та тодішнього командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

24 червня суд у Гаазі ухвалив рішення про видання ордерів на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника російського Генштабу Валерія Герасимова за воєнні злочини проти України.

Президент Зеленський висловив сподівання, що будуть й інші подібні ордери.

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