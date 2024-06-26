В Госдепе США поддержали выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова Гаагой

В Госдепе США подчеркнули, что поддерживают наказание российских войск за зверства в Украине

Сергей Шойгу (Фото: EPA)

В США поддерживают международные расследования преступлений России в Украине, в том числе выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы российского Генерального штаба Валерия Герасимова. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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Миллер подчеркнул – США четко дали понять, что российские войска совершили зверства во время их незаконного вторжения в Украину, и что за эти зверства должна быть возложена ответственность.

"Мы поддерживаем ряд международных расследований преступлений России в Украине, включая проводимое МКС", – сказал он.

В то же время спикер Госдепа не стал раскрывать подробности помощи международным институтам со стороны США в проведении расследования по этому делу.

"Как я уже сказал, мы поддерживаем расследование, которое проводит МКС, а также другие расследования по привлечению к ответственности. Но с точки зрения частных обменов (информацией. – Ред.), я думаю, что я сохраню их частными", – добавил Миллер.

17 марта 2023 МКС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

5 марта 2024 года суд в Гааге выдал ордера на арест командующего Дальней авиацией России Сергея Кобылаша и тогдашнего командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

24 июня суд в Гааге принял решение о выдаче ордеров на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова за военные преступления против Украины.

Президент Зеленский выразил надежду, что будут и другие подобные ордера.

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